Häuser am Meer in Neo Rysio, Griechenland

Villa 14 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Villa 14 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 14
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 900 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 900 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 6 Schl…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus 4 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 146 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$234,088
Reihenhaus 6 zimmer in Thermi, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Thermi, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 250 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$643,742
Reihenhaus 4 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 156 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 156 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$234,088
Villa 5 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Villa 5 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 610 m²
Stockwerk 5/1
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 610 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht au…
$760,786
Ferienhaus 8 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
Preis auf Anfrage
Villa 4 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Villa 4 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk -2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 167 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht aus…
$514,994
