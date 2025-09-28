Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Neo Rysio, Griechenland

6 immobilienobjekte total found
Villa 14 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Villa 14 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 14
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 900 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 900 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus 6 Schl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Villa 5 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 610 m²
Stockwerk 5/1
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 610 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht au…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 470 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 470 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$620,334
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Villa 4 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Villa 4 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk -2
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 167 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht aus…
$514,994
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
Ihr Traum Zuhause Erwartet in Friedliche Neo Rysio, Thessaloniki Entdecken Sie den Inbegrif…
$573,516
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Neo Rysio, Griechenland
Villa 7 zimmer
Neo Rysio, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 343 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschos…
$655,447
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
