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Hotels in Neapoli Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 700 m² in Milatos, Griechenland
Hotel 700 m²
Milatos, Griechenland
Fläche 700 m²
Die Unterkunft besteht aus 4 Etagen mit einer Gesamtfläche von ca. 700 qm, die 12 Zwei-Zimme…
$3,15M
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