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Villen mit Bergblick kaufen in Nea Triglia, Griechenland

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14 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 463 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung einer Villa am Wasser, die derzeit im Bau in Nea Propontida, Halkidiki. Dieses er…
$2,26M
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Villa 5 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$522,661
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Villa 6 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Diese schöne Maisonette in Nea Propontida, Halkidiki ist die perfekte Wahl für diejenigen, d…
$406,514
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Value OneValue One
Villa 7 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 380 m²
Luxusimmobilie. Einzigartiges Einfamilienhaus mit Pool, in begehbarer Entfernung vom Meer, a…
$2,09M
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Villa 9 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 9 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 345 m²
Eingebettet im Herzen von Halkidiki, bietet dieses atemberaubende freistehende Haus den Inbe…
$2,90M
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Villa 4 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Stockwerk -2/-2
Freistehendes Haus zum Verkauf in Halkidiki, Griechenland. Diese Unterkunft bietet einen her…
$464,587
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Villa 4 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/1
Schöne Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Nea Pro…
$290,367
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Villa 12 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 12 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Dieses schöne, freistehende Haus in Chalkidiki, Griechenland ist in einem tollen Zustand und…
$929,175
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Villa 5 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus mit einem luxuriösen Pool, in begehbarer Entfernung vom Meer, …
$609,771
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Villa 4 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk -1/-1
Einzigartige Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in N…
$342,633
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Villa 2 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/1
Einzigartige Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in N…
$255,523
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Villa 4 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk -1/-1
Entfliehen Sie Ihrem eigenen Paradies in Chalkidiki mit diesem neu gebauten freistehenden Ha…
$754,955
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Villa 3 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/1
Schöne Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in Nea Propon…
$290,367
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Villa 4 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Schönes freistehendes Haus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$394,899
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