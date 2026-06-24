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Studios in Nea Triglia, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Studio in Nea Triglia, Griechenland
Studio
Nea Triglia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines neuen Projekts in Halkidiki, Griechenland, mit luxuriösen Studios, die mit …
$110,340
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Halkidiki Properties
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