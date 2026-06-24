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Häuser mit Garage in Nea Triglia, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Dieses atemberaubende, freistehende Haus in Chalkidiki, Griechenland bietet ein wirklich lux…
$929,175
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Villa 5 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$522,661
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Villa 6 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Schönes freistehendes Haus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$754,955
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 6 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 180 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Or…
$551,698
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Villa 6 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem sehr schönen Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$720,110
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Villa 5 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus mit einem luxuriösen Pool, in begehbarer Entfernung vom Meer, …
$609,771
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Villa 4 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk -1/-1
Einzigartige Maisonette in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in N…
$342,633
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