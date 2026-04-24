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Cottages am Meer in Nea Triglia, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Nea Triglia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 340 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 340 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus einem Schlafzimm…
$251,491
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Ferienhaus in Nea Triglia, Griechenland
Ferienhaus
Nea Triglia, Griechenland
Fläche 75 m²
Haus zum Verkauf, im Bau, mit einer Fläche von 70 qm. M im Feriendorf der Halbinsel Chalkidi…
$354,213
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