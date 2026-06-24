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Wohnungen am Meer in Nea Triglia, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Neu gebaute Wohnung von 48 qm in der Gemeinde Nea Propontida in einer Entfernung von nur 100…
$168,413
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Halkidiki Properties
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Wohnung 1 zimmer in Nea Triglia, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nea Triglia, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Schöne Wohnung in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propon…
$174,220
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