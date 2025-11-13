Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen am Meer in Nea Peramos, Griechenland

Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 6
For sale under construction apartment of 77 sq.meters in Kavala suburbs. Flat has front la…
$288,866
Wohnung 3 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/2
For sale apartment of 52 sq.meters in Kavala suburbs. The apartment is situated on the 1st f…
$167,542
Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Etagenzahl 3
For sale apartment of 56 sq.meters in Kavala suburbs. Flat has front layout. A magnificent…
$254,202
Wohnung 5 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 145 m²
Etagenzahl 3
For sale apartment of 145 sq.meters in Kavala suburbs. Flat has front layout. A magnificen…
$543,068
