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Studios in Nea Moudania, Griechenland

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Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Dieses Studio befindet sich in der Umgebung von Nea Moudania Stadt 450 Meter vom schönen San…
$102,900
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