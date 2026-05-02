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Villen mit Bergblick kaufen in Nea Michaniona, Griechenland

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Villa in Nea Michaniona, Griechenland
Villa
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 340 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$495,898
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