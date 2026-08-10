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Wohnimmobilien in Nea Malgara, Griechenland

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Ferienhaus in Nea Malgara, Griechenland
Ferienhaus
Nea Malgara, Griechenland
Fläche 110 m²
Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 110 Quadratmetern in Thessaloniki. Das F…
$145,359
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Malgara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Malgara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 155 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht a…
$129,878
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