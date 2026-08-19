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Villen mit Bergblick kaufen in Nea Makri, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 800 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 800 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$2,13M
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Villa in Nea Makri, Griechenland
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Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,48M
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Villa in Nea Makri, Griechenland
Villa
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,18M
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