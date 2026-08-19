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Stadthäuser in Nea Makri, Griechenland

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Reihenhaus in Nea Makri, Griechenland
Reihenhaus
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zu verkaufen Maisonette von 300 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Untergeschoss …
$708,425
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