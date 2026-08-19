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Ferienhäuser mit Pool in Nea Makri, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 430 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 340 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem WCon…
$791,075
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 570 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 570 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$2,95M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 197 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 197 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$501,801
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