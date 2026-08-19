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Ferienhäuser am Meer in Nea Makri, Griechenland

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9 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 430 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 340 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem WCon…
$791,075
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 290 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,18M
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Ferienhaus in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus
Nea Makri, Griechenland
Fläche 430 m²
Zu verkaufen Villa von 430 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Meer, den B…
$1,18M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss Das Erdges…
$826,496
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 265 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 265 Quadratmetern in Attika. Der erste Stock besteht aus …
$926,856
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 130 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, ei…
$484,091
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 360 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
$1,18M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 197 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 197 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$501,801
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 330 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 330 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$767,461
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