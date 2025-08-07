Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nea Karvali
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Nea Karvali, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Nea Karvali, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Karvali, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1
Kavala, New Karvali: Vermieten Wohnung 120 qm im 1. Stock mit autonomer Ölheizung. Es besteh…
$466
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen