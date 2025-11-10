Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nea Karvali
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Nea Karvali, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Nea Karvali, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Nea Karvali, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
For sale under construction 2-storey house of 138 sq.meters in Kavala suburbs. 1st floor c…
$317,752
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen