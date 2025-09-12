Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nea Kallikrateia
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Nea Kallikrateia, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/1
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgescho…
$526,698
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
