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Häuser mit Garage in Nea Kallikrateia, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 180 m²
Einzigartiges Einfamilienhaus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Or…
$541,073
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Halkidiki Properties
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Villa 5 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im Herzen von …
$512,595
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Villa 6 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Stockwerk -2/-2
Einzigartiges Einfamilienhaus an einem sehr schönen Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$706,242
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