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Ferienhäuser mit Pool in Nea Kallikrateia, Griechenland

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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 250 qm in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht aus 4 Schl…
$1,77M
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