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Wohnimmobilien in Mirina, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Mirina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Mirina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 80 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$325,631
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