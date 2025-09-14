Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Municipality of Southern Corfu
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipality of Southern Corfu, Griechenland

Municipal Unit of Meliteieis
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Messonghi, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Messonghi, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Wohnung von 50 qm auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es…
$122,819
