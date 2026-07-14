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Häuser mit Terrasse in Municipality of Monemvasia, Griechenland

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Haus 8 zimmer in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Haus 8 zimmer
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Steinhaus in der Burg von Monemvasia – 1/6 Miteigentum ab 159.000 € Bei owners.gr ermögli…
$181,183
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Immobilienangaben in Municipality of Monemvasia, Griechenland

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