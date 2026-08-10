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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Tropaia, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Gortynia, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Gortynia, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Arkadia: Tropaia 120 qm, Erdgeschoss, Baujahr: 1955 Hinterhof (Ga…
$50,111
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Ferienhaus in Municipality of Gortynia, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Gortynia, Griechenland
Fläche 320 m²
$64,095
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Tropaia, Griechenland

Günstige
Luxuriös
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