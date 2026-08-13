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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Tenea, Griechenland

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chiliomodi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chiliomodi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Zu verkaufen Wohnung von 48 qm in Ostpeloponnes . Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es …
$165,299
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Tenea, Griechenland

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