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Wohnungen in Municipal Unit of Skiritida, Griechenland

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Wohnung in Kerasia, Griechenland
Wohnung
Kerasia, Griechenland
Fläche 43 m²
Zu verkaufen Wohnung von 43 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im …
$142,821
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Skiritida, Griechenland

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