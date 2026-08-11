Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Parnassos
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Municipal Unit of Parnassos, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Lilaia, Griechenland
Ferienhaus
Lilaia, Griechenland
Fläche 250 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 250 qm in Arachova. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verka…
$2,95M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Parnassos, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen