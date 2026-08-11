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Hotels in Municipal Unit of Parnassos, Griechenland

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Hotel 510 m² in Lilaia, Griechenland
Hotel 510 m²
Lilaia, Griechenland
Fläche 510 m²
Wir bieten ein Hotel von 510 qm auf dem Land von 10.000 qm zu verkaufen. Das Hotel besteht a…
$1,03M
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