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Stadthäuser in Municipal Unit of Paralia, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$194,817
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