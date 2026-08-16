Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Nea Tiryntha
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Municipal Unit of Nea Tiryntha, Griechenland

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Nea Tiryntha, Griechenland
Reihenhaus
Nea Tiryntha, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Verkauf Maisonette von 300 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Erdgeschos…
$554,933
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Nea Tiryntha, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen