Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Nea Peramos
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Ferienhäuser am Meer in Municipal Unit of Nea Peramos, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Fläche 670 m²
Ferienhaus von 670 qm zum Verkauf in Nea Peramos, Attika. Im ersten Stock befinden sich 2 Ge…
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Nea Peramos, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen