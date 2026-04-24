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Stadthäuser in Municipal Unit of Nea Chalkidona, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 326 m²
Verkauf Maisonette von 326 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht aus Wo…
$791,075
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