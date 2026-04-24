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Cottages in Municipal Unit of Nea Chalkidona, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 60 qm in Athen. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, eine…
$212,528
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$1,42M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Nea Chalkidona, Griechenland

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