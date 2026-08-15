Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Nafplio
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Municipal Unit of Nafplio, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 144 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 144 Quadratmetern in Ostpeloponnes . Das Erdgeschoss best…
$897,339
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Nafplio, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen