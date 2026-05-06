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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Mystras, Griechenland

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Ferienhaus in Municipality of Sparta, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Sparta, Griechenland
Fläche 260 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 260 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$527,228
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Mystras, Griechenland

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