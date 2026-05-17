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Ferienhäuser in Municipal Unit of Megalopoli, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 205 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 205 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einem Abstellraum.…
$1,10M
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