Penthäuser mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Loutraki Perachora, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Penthouse 2 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/5
- Penthouse with a unique 180 degree view of the Gulf of Corinth - It is a top floor apartm…
$416,427
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Penthouse 3 zimmer
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 4/5
For sale an exceptional 78 sq.m. penthouse apartment located in the center of Loutraki, just…
$207,123
Eine Anfrage stellen
