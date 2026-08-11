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Ferienhäuser in Municipal Unit of Lerna, Griechenland

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Ferienhaus in Myli, Griechenland
Ferienhaus
Myli, Griechenland
Fläche 400 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 400 qm im Osten Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf die St…
$885,531
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Myli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Myli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 98 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$283,370
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