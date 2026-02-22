Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Lefkimmi
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Municipal Unit of Lefkimmi, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Southern Corfu, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Southern Corfu, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Eine komplett renovierte, helle 88 qm Wohnung im 1. Stock im malerischen Lefkimmi im Südteil…
$234,961
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Lefkimmi, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen