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Hotels in Municipal Unit of Larissos, Griechenland

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Hotel 768 m² in Lakopetra, Griechenland
Hotel 768 m²
Lakopetra, Griechenland
Fläche 768 m²
Das Hotel - Gästehaus befindet sich am Ufer des Resort-Dorfs von Niforeika auf der Halbinsel…
$1,30M
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