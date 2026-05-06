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Cottages in Municipal Unit of Lampeia, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Ancient Olympia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Ancient Olympia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$200,720
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