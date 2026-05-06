Cottages mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Kalentzi, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Erymanthos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Erymanthos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 271 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 271 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Wohnzimmern…
$554,933
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