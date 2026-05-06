Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Kalentzi
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Municipal Unit of Kalentzi, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Erymanthos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Erymanthos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 271 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 271 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Wohnzimmern…
$554,933
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Kalentzi, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen