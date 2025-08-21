Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Evosmos Municipal Unit
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Evosmos Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6
Evosmos, Thessaloniki. Eine voll möblierte Zweizimmerwohnung, 60 qm, im 6. Stock (mit Aufzug…
$586
pro Monat
