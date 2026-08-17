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Ferienhäuser in Municipal Unit of Echedoros, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$442,766
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm in Thessaloniki. Das Erdgeschoss besteht aus einem …
$495,898
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Echedoros, Griechenland

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