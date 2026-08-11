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Villen in Municipal Unit of Delphi, Griechenland

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Villa in Delfi, Griechenland
Villa
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 240 Quadratmetern in Arachova. Der erste Stock besteht au…
$885,531
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