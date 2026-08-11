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Stadthäuser in Municipal Unit of Delphi, Griechenland

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Reihenhaus in Delfi, Griechenland
Reihenhaus
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Verkauf Maisonette von 151 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$301,081
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