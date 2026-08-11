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Wohnungen in Municipal Unit of Delphi, Griechenland

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Delfi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen Wohnung von 155 qm in Mittelgriechenland. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$383,730
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