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Villen in Municipal Unit of Dafnousia, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Villa 10 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 525 m²
Stockwerk -2/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 525 qm im Zentrum Griechenlands. Keller besteht aus 2 Schla…
$1,11M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Dafnousia, Griechenland

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